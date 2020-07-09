لايبزج يحسم ثاني صفقاته الصيفية

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم مساء الأربعاء تعاقده مع المدافع الدولي بنيامين هنريكس من صفوف موناكو الفرنسي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأشار لايبزج إلى أنه قد يضم اللاعب بشكل نهائي العام المقبل، حيث تقدر قيمة الصفقة بنحو 15 مليون يورو (17 مليون دولار).

وانتقل هنريكس - 23 عاما - إلى موناكو في 2018 قادما من باير ليفركوزن وتألق في صفوف النادي الفرنسي منذ ذلك الوقت.

وحاول لايبزج الصيف الماضي أن يضم اللاعب ثم كرر محاولته في الشتاء لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع موناكو في ذلك الحين.

وقال هنريكس الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب ألمانيا: "أنا سعيد بالعودة إلى ألمانيا بعد عامين مثيرين في فرنسا".

وأضاف: "لايبزج واحد من أكثر الأندية إثارة في ألمانيا وحتى في أوروبا وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مجددا بفريقه اليافع ، الفريق طموح للغاية ولديه طريقة واضحة في اللعب".

وقال ماركوس كرويشه، مدير الكرة في لايبزج: "رغم أن هنريكس في الثالثة والعشرين من العمر، لكنه يمتلك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي، براعته في الدفاع ستمنحنا قدرات فنية أكبر".

وبات هنريكس ثاني صفقات لايبزج هذا الصيف بعد المهاجم الكوري الجنوبي هوانج هي تشان القادم من صفوف ريد بول سالزبورج.

وأنهى لايبزج الموسم المنقضي من البوندسليجا في المركز الثالث.

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