رامي جمال: "خلي اللي يخسرك وغلط في حقك ميعرفش يكسبك تاني"

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجه الفنان رامي جمال نصيحة هامة لمحبيه لكي تظل مكانتهم غالية عند الناس وللمحافظة على أنفسهم من الأذى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر".


كتب رامي جمال تغريدة جديدة قال فيها :"‏لو عاوز تبقي غالي عند الناس أو علي الأقل تحافظ علي سلامك النفسي خلي اللي يخسرك وغلط في حقك ميعرفش يكسبك تاني ولا يرجع لمكانته مهما حاول يرضيك في حاجات بينفع نسامح فيها وحاجات اكيد لا".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا،أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.

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