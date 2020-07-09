الإمارات أكبر مزود للمساعدات خلال جائحة كورونا في المنطقة

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:56 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أشادت دول العالم، بالإمارات في التعامل مع جائحة كورونا، كما عكست توجيهات وجهود القيادة الرشيدة في الدولة أعلى مستويات الإنسانية والحضارة.

 

 وكانت لجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المتميزة منذ بداية الأزمة بالغ الأثر على المستويين المحلي والدولي.

 

وعززت دولة الإمارات، الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية إنتشاره وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، حيث عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار ومن بين تلك الدول الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.

 

وقد تعاونت دولة الإمارات مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة كورونا .

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات جائحة كورونا الامارات

أخبار تهمك

رضا عبد العال يكشف عن خليفة رمضان صبحي المثالي في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محمد صلاح يفسر سر الهدف الثالث الذي سجله في مرمى برايتون

منذ 43 دقيقة

سر قرار ميسي تجميد المفاوضات مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لصرف رواتب العاملين بالدولة

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

منذ ساعتين

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

5 شحنات قدمتها الإمارات للدول المنكوبة.. آخرها كازاخستان

قائمة أكثر الدول تقديما للمساعدات في أزمة كورونا.. تعرف عليهم

الإمارات vs كورونا.. ابتكارات علمية ومساعدات للعدو قبل الصديق

الإمارات: ارتفاع حجم المساعدات منذ بدء أزمة كورونا إلى نحو 802 طن

الإمارات تتقدم في مؤشر السلام العالمي 2020 ستة مراكز

عالمياً.. الإمارات تقدم إمدادات طبية لأكثر من مليون عامل بالقطاع الصحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:05 ص

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

12:08 م

مفاجأة جديدة بشأن أحمد فتحي والأهلي

12:12 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»