طالبة تقفز من ميكروباص أثناء سيره للهروب من الخطف بمدية نصر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة جامعية، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصابة بخلع بالكتف الأيسر وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.





وبالانتقال وسؤال المصابة أقرت بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) استقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من التقاط أرقامها وبداخلها 3 أشخاص " أدلت بأوصافهم التقريبية " لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأثناء ذلك فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثاني بسلاح أبيض "مطواة" في محاولة منه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وبسؤال الثاني "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها وأضاف بأنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلي عنه وفروا هاربين.





وأسفرت جهود فرق البحث الجنائى إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (سائقان، عاطل، "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة").





وتم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " مطواة " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة والشروع في الاستيلاء على متعلقات المجني عليهما كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب، عن طريق الخطأ في مشاجرة بين عائلتين بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، كما تمكنت القوات من ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان قد توفي الشاب المصاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.





وكشفت التحريات الأولية، أنه وقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين عائلتين، بالقرية المشار إليها، وأطلق كل من الطرفين أعيرة نارية صوب الطرف الآخر مما أسفر عن إصابة شاب ووفاته متأثرا بإصابته.





كان أصيب شاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصاب، بقرية العزيزية بنطاق المركز.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط أطراف المشاجرة.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شاب بطلق ناري، إثر المشاجرة، وتمكنت القوات من القبض على طرفيها لمناقشتهم وسماع أقوالهم حول سبب وقوعها.



