"غريب الحب" لرامي صبرى تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


نجحت أغنية "غريب الحب" للفنان رامي صبري في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت عدد مشاهدتها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى 5 مليون مشاهدة.

وحرص رامي صبري على الاحتفال بنجاحها من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر مقطع من الأغنية، وعلق عليها قائلاً :"غريب الحب ٥ مليون مشاهدة علي يوتيوب".


أغنية" غريب الحب" هي تتر مسلسل "فرصة تانية"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.


مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

وفي سياق آخر، انتهى الفنان رامي صبري من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبري والمقرر طرحها قريبًا.



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