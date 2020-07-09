محافظ بورسعيد : الدولة تبذل قصارى جهودها لتسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها للإنتهاء من تسليم مشروعات الإسكان الإجتماعي، والتي من بينها المرحلة الثالثة بمدينة بورفؤاد.





وأجرى محافظ بورسعيد، جولة ميدانية على مساكن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





كانت محافظة بورسعيد، أعلنت أنه سيتم إجراء القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي، على أن يتم بعدها التخصيص للمستحقين لاستكمال المستندات وإنهاء الإجراءات القانونية اللازم.





وفي نفس السياق، أجرى اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة آخر التطورات فى أعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتابع معدلات تنفيذ العمل الجارى حتى الآن، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة والإهتمام بتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة.





هذا وتبدأ محافظة بورسعيد الأسبوع المقبل، إجراء قرعة الاستحقاق للدفعة الأولى من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي ل 136 عمارة تم الانتهاء من توصيل مرافقها، فيما يتم تسليم باقي وحدات المشروع بإجمالي 337 عمارة تباعا حتى أكتوبر القادم 2020.





وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم قد قام بجولة تفقدية الأسبوع الماضى بمشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الثالثة، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروع وأعمال تنفيذ توصيل المرافق الجارية.





وتابع أعمال الحفر لتوصيل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حوالى 65% من أعمال الترفيق بالمشروع، موضحًا أن المحافظة تحملت مليار و٧٠٠ مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان الاجتماعى وبديل العشوائيات.





وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق والتى تسير بالتوازي مع أعمال البناء، مشيرا إلى أن الترفيق يجرى على مساحة 125 فدانا لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتتم فى تربة ذات طبيعة خاصة، وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد وحدة سكنية بالطابق العلوى، مشيدا بالتنفيذ للوحدات السكنية والتى تقع على موقع متميز وواجهة مشرفة على الميناء والبحر.