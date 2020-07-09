شروط وتفاصيل الالتحاق بمدرسة الطاقة النووية

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:40 م
وزير التعليم
وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط ومستندات للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في محافظة مطروح، للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وذلك بعد فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم الخميس، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا 

وفيما يلي، الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول:
١- الطالب الناجح فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فى نفس العام من جميع المحافظات، ومستوفي شروط التقدم.

٢- بالنسبة للطلبة المتقدمين من مطروح، شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من المحافظة نفسها. 

ثانيًا: إجراءات التقدم للامتحان
- يتم تسجيل استمارة التقدم الكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

- فتح باب التقدم الكترونيًا بداية من اليوم الخميس، وحتى الأحد 19 من يوليو الجاري، ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ. 

- يُنهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات التالية:
١- لصق عدد ٢ صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم. 

٢- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد. 

٣- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد. 

٤- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (١٠٠ جنيه فقط لاغير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

ثالثا: شروط التقدم للامتحان
١- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

٢- ألا يزيد السن فى ١ ١٠ ٢٠٢٠ عن ١٨ سنة. 

٣- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (دور أول) بمجموع لا يقل عن (٢٦٢ درجة) لجميع محافظات مصر.

٤- ألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن ٩٥%.

رابعًا: الطلاب المقبولين بالمدرسة
يسدد الطالب مبلغ (٣،٠٠٠) ثلاثة آلاف جنيه سنويا مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا. 

خامسًا: عقد الامتحان
يتم عقد الاختبار يومي الأحد الموافق والاثنين 26 و27 من يوليو، بالمحافظات.

سادسا: نظام الامتحان
١- يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية. 

٢- يعقد الامتحان إلكترونيا عبر اللجان المخصصة له، وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

٣- يحق للطالب الذى لم يتم قبوله فى الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفنى بفحص التظلمات التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

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