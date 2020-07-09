محمد صلاح يفسر سر الهدف الثالث الذي سجله في مرمى برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، إن الهدف الثالث الذي سجله في مرمى برايتون يوم أمس الأربعاء، هو جملة يتدرب عليها في التدريبات مع زميله في الفريق أندرو روبرتسون.

 

وتألق صلاح بشدة في مباراة الأمس وقاد ليفربول إلى الفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل النجم المصري هدفين وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

 

وقال صلاح في تصريحات عقب نهاية المباراة لشبكة سكاس سبورتس الإنجليزية: لقد تدربنا على ذلك أمس وقبل يومين ، أخيراً أعطاني روبو تمريرة حاسمة وأنا سعيد بذلك.

 

وعن عدد التمريرات الحاسمة لصلاح عبر مسيرته مع ليفربول أوضح: لا أعرف السبب ولكن أعتقد أن لدي عددًا جيدًا منذ مجيئي إلى هنا، في موقفي أعتقد أنني على ما يرام.

 

ووصل صلاح إلى تمريرته الحاسمة رقم تسعة في لقاء الأمس، ليصل بذلك مجموع عدد الأهداف التي صنعها النجم المصري مع الريدز هذا الموسم في كافة المسابقات إلى 12 هدفًا.

 

ويتنافس صلاح للعام الثالث على التوالي على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل ابن ال28 عامًا إلى الهدف رقم 19 له هذا الموسم.

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