أردوغان يستغل فقر الشباب السوري لتحويلهم إلى مرتزقة وإرهابيين

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:40 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

كشف موقع "العرب مباشر"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتسغل فقر السوريين، وجند بعضهم وأرسلهم لمناطق الصراعات والتي تعكس أطماع أردوغان مثل ليبيا.

 

وقال الموقع، إن أردوغان، تسبب في تهجير وتشريد آلاف السوريين لم يكتفِ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك، فعمل على تشويه سمعة السوريين بتجنيد بعضهم وإرسالهم لمناطق الصراعات والتي تعكس أطماع أردوغان مثل ليبيا، ما أدى إلى إعطاء انطباع سيئ عن الشباب السوري الذي استغلت تركيا حاجته وظروفه.

 

وأشار الموقع، إلى أن ما قامت به تركيا في الشمال السوري، لا شك أنه يشكل حالة استعمارية جديدة تعبر عن الأطماع القديمة الجديدة في الشمال السوري، لافتاً أن تلك المسألة ليست خافية على السوريين ومعروفة منذ قديم، ولكن ما تجاوزت به سوريا هو الاستثمار الإرهابي في الشباب السوري وتحويلهم إلى إرهابيين ومن ثَم المتاجرة بهم في بقاع مختلفة من العالم، خاصة بإرسالهم إلى ليبيا".

 

وأضاف الموقع: "ما تقوم به تركيا في سوريا يمثل أطماع أردوغان الاستعمارية من أجل عودة السلطنة العثمانية كما يزعم، للسيطرة على ثروات المنطقة"، موضحاً أن الرئيس التركي استغل حاجة وعوز بعض السوريين ينزلقوا إلى إرهابه.

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سمعة السوريين تركيا في سوريا تركيا اردوغان

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