اقتراح برلماني لمكافحة ظاهرة التحرش

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:33 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أعلنت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، عن تقديم اقتراح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزراء التعليم والرياضة والأوقاف، لوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش في مصر بمشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت النائبة في مقترحها اليوم، "إن الجريمة التي هزت كيان المجتمع المصري منذ أيام، ومازال وقعها وتفاصيلها وأسرارها تتداول وتتكشف حتى اليوم، وهي جريمة الشاب أو الطالب الذي اغتصب وتحرش بـ50 فتاة، بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا وتدق ناقوس الخطر للتحرك".

وأكملت "متى"، "أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان ومبادئ الإنسانية وظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، تخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وهي جريمة أخلاقية في المقام الأول، القضاء عليها لن يكون من خلال تشديد العقوبات، ولكن بوضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها، تبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في الالتزام لمسئولياتهم تجاه الأبناء، والحرص على مشاركة أزماتهم بصراحة متبادلة".


وشددت على ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية نحو هذه الظاهرة، وتكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الإيجابية والقيم المصرية الأصيلة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف 

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