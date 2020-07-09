العين الإماراتي يقترب من ضم نجم منتخب أنجولا

أكدت تقارير صحفية إمارتية، أن إدارة نادي العين توصلت لاتفاق نهائي مع النجم الأنجولي ويلسون إدواردو، من أجل الانضمام لصفوف الزعيم الإماراتي خلال الفترة القادمة.

ووفقا لقناة أبو ظبي الرياضية، فأنه تبقى توقيع العقد بين الطرفين من أجل الإعلان رسميًا عن الصفقة.

جاء ذلك عقب فشل اتفاق العين مع لاعب الأهلي السابق إيوانيس فيتفاتزيديس في اللحظة الأخيرة، نتيجة عدم الاتفاق على التفاصيل المالية للعقد.

وكان عقد ويلسون مع سبورتنج براجا قد انتهى في يوليو الجاري، لينتقل اللاعب إلى صفوف العين في صفقة انتقال حر.