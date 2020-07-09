الأهلي يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اللاعبين راحة غدا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه في الخامسة عصر السبت المقبل ويواصل تحضيره للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي تدريبات قوية على ملعب التتش، اشتملت على جانب بدني وفني؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أجرى المسحة الطبية الثالثة أمس الأربعاء، ضمن البرتوكول الذي حددته وزارة الشباب والرياضة، كما أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتوماس بينكيل مخطط الأحمال مسحة طبية أمس بعد عودتهما من سويسرا مساء الأثنين الماضي وينتظر الثنائي نتيجة المسحة من أجل قيادة مران الفريق.

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