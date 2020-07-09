خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية عبر هذا الرابط

نقدم لكم خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441عن طريق رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، لكي يتمكن الجميع من الحصول على الدعم، وعن الفئات الأكقر استحقاقا لدعم حساب المواطن هم " الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات".





تحديث حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 يتم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.





ويجب تحديث حساب المواطن و تصحيح البيانات من خلال الموقع، حال وجود أي تغيير في البيانات المسجل لمنع حدوث أي أيقاف لدفعات المواطنين المستفيدين من الدعم.





ومن المؤكد أن يتم إيداع الدفعة الـ32 من شهر يوليو لعام 2020 ليوم الخميس الموافق 9/7/2020، حيث تم تغيير موعد الدعم الأصلي نظرا لأن غدا يوافق عطلة أسبوعية ومن قوانين البرنامج إذا جاء موعد الدعم في يوم عطلة أو إجازة رسمية يسبقة الإيداع بيوم أو يليه بيوم.





وللتسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدم ولتحديث البيانات أيضا يمكنكم الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــا





وعن خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441 إليكم التالي:

- الدخول علي رابط حساب المواطن لتحديث البيانات المطلوبة

- أضغط علي التفاصيل ثم كلمة تحديث البيانات.

- يمكن الضغط علي التالي للدخول علي صفحة تحديث البيانات لملئ البيانات مثل (الاسم، رقم الهوية، العنوان، الدخل الشهري، بيانات الحساب البنكي).

- اضغط علي التعهد بصحة البيانات المكتوبة ثم اضغط علي تحديث البيانات.