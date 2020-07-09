نائب وزير الإسكان يناقش مشروعات التعاون المشترك فى قطاع مياه الصرف

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

مناقشة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى حلوان (عرب أبو ساعد) لتخدم 2,6 مليون نسمة
استعراض مجالات التعاون لإنشاء محطات التحلية ومحطات الصرف الصحى للقرى وخاصة فى محافظات الصعيد

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية،  اجتماعا مع مُمثلي كل من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة مشروعات التعاون المشترك فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.


وخلال الإجتماع تم مناقشة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى حلوان (عرب أبو ساعد) جنوب القاهرة سعة 550 ألف م3/يوم، والتي تخدم حوالي 1.6 مليون نسمة وسيتم زيادتها بطاقة تصميمية 250 ألف متر مكعب / يوم لتخدم عدد سكان بإجمالى 2.6 مليون نسمة، كما سيتم إنشاء عدد 2 محطة رفع صرف صحي وشبكات إنحدار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.


وقال الدكتور سيد إسماعيل: تم خلال الإجتماع مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاء التنمية فى بعض المجالات مثل إنشاء محطات التحلية ومحطات الصرف الصحى للقرى وخاصة فى محافظات الصعيد، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي مثل مجالات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحى فى المدن الجديدة.


وصرح نائب الوزير للبنية الأساسية بأن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لمشروعات الصرف الصحى والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى، الذى يٌعد أهم إستثمار للدولة، كما أن الدولة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات عالية الجودة تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.


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