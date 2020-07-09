الليلة.. حفل غنائي لجورج وسوف عبر شاهد Vip

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:25 ص
جورج وسوف
جورج وسوف
روان هيثم
يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفلاً غنائيا مساء اليوم الخميس الموافق 9 يوليو، وسيكون الحفل أون لاين عبر المنصة الالكترونية "شاهد Vip".

وسيقام هذا الحفل الغنائي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وسوف يقدم جورج وسوف باقة من التشكيلة الغنائية لأغانيه التي يعشقها جمهوره، ومنها أنا آسف، يوم الوداع، وآخرون.

يذكر أن الإعلامي علي العلياني المسئول عن تولي إقامة الحفلات سيجرى مقابلة أون لاين مع الفنان جورج وسوف قبل البدء في الحفل الغنائي وخلاله أيضًا.

والحفل من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة "إم بي سي" في إطار مواصلتهم برنامج حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت في عيد الفطر وتبث عبر منصة "شاهد في أي بي"، وشارك بها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا وماجد المهندس ومحمد عبده.

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