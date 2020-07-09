كيف تتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.. "فيديوجراف"





صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأنه تم نشر" فيديو جراف" يوضح كيفية التواصل مع الصندوق لجميع المستفيدين بمشروعات الاسكان الاجتماعى، أو الراغبين فى الحجز.









وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصفحة التى دشنها الصندوق على الفيس بوك تعمل بكفاءة منذ شهر تقريبا، وتتواصل مع المواطنين، ويتم عليها نشر كل البيانات والرد على الاستفسارات وعليها الآن نحو ٢٥ الف متابع وهي وسيلة فعالة للتواصل مع الخطوط الساخنة التى تم تخصيصها للرد على المواطنين، وهى (1188 و5777 و5999)التى استقبلت هى الأخرى نحو ٨ ملايين مكالمة، وخدمة الرد على الرسائل على رقم ١١٢٤ التى استقبلت ٣ ملايين رسالة، مضيفة أن الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق تردد عليه ٣١ مليون زيارة اغلبها لمعرفة موقف الطلب او استخدام حاسبة الدعم أو الاطلاع على المشروعات والاعلانات الجديدة.







