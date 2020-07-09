العثور على لوحة لروبنز يتجاوز ثمنها 4 ملايين دولار

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
عثر الخبراء في دار مزادات سوثبي بلندن على عمل فني منسي يعود للفنان الفلمندي بيتر بول روبنز بعنوان "بورتريه سيدة".

وحسب صحيفة The Independent، يمكن تقييم سعر اللوحة، التي كانت مغطاة خلال فترة طويلة من الزمن بطبقة من الطلاء والغبار، بنحو 4.3 مليون دولار.

العثور على لوحة لروبنز يتجاوز ثمنها 4 ملايين دولار

وقال رئيس إدارة اللوحات القديمة في سوثبي، أندرو فليتشر إن طبقة ملموسة من الطلاء والغبار تراكمت عليها. واتضح بعد تنظيف القماش أنها عبارة عن رائعة روبنز.  

وكانت "بورتريه سيدة"، التي رسمها روبنز في القرن السابع عشر، ضمن مجموعة خاصة لمدة 139 عاما لغاية عام 2017 ، عندما اشتراها مجهول بمبلغ 97.2 ألف دولار فقط.

وجدير بالذكر أن "صورة سيدة" طرحت للعرض عام 1902، في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن باعتبارها  عملا فنيا لروبنز نفسه. ويبدو أن تأليفها نسي مع مرور الوقت. لذلك بدأت تجمع الغبار على مدى 100 عام آخر ضمن إحدى المجموعات الخاصة للوحات الفنية.

وتعتزم دار المزادات "سوثبي طرح اللوحة للبيع يوم 29 يوليو بسعر يتراوح بين 3.1 و 4.3 مليون دولار نزولا عند رغبة صاحبها الذي اقتنع تماما بأنها تعود إلى روبنز.

يذكر أن، بيتر بول روبنز، (1577-1640) هو الفنان التشكيلي الفلمندي ، زعيم المدرسة الفلمندية للرسم، أحد مؤسسي الفن الباروكي. الذي أبدع لوحتي "بيرسيوس أندروميدا"، "اختطاف بنات ليوسيبوس "، وغيرهما.

ويتضمن نتاجه الإبداعي حوالي 3000 لوحة طالت المواضيع الدينية والأسطورية والرمزية.

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