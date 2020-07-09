"بيعالجني مع إني أهلاوي".. أحمد فهمي يوجه الشكر للطبيب المعالج له بعد إصابته بشرخ في الركبة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشف الفنان أحمد فهمي، عن إصابته بشرخ في الركبة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

كتب أحمد فهمي منشورًا قال فيه : "شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا، أنا الحمد لله بخير شرخ فى الركبة وباشكر الدكتور اللى وافق يعالجني وهو عارف إني أهلاوي".

والجدير بالذكر أحمد فهمي ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "العارف"، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الفطر الماضي إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل، وهو بطولة أحمد عز،محمود حميدة،مصطفى خاطر،كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب.

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