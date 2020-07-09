برلماني: المشروعات الصغيرة طوق النجاة لتجاوز تداعيات كورونا

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة قاطرة للاقتصاد في أي دولة من الدول ولها القدرة على دعم الاقتصاد في أوقات الخروج من الأزمات مثل الجائحة الحالية والتي أضرت بالكثير من القطاعات المختلفة.





وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن دراسة لمعهد التخطيط القومي تشير إلى أن تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ بضعف الإمدادات وانخفاض حجم الإنتاج والمبيعات وحدوث الارتباك والتعثر المالي وفقدان قوة العمل، وقد تمتد للإفلاس والإغلاق الكامل.





وتابع أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة للخروج من تداعيات وآثار فيروس كورونا، وأنها فرصة لنعوض الخسائر التي لحقت بنا بشكل سريع، من خلال تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى.





وأشار إلى أن هناك عشرات الإنجازات التى شهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر 5 سنوات بالغعل، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.





وأورد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتلقى دعما كبيرا من الدولة فيما يتعلق بالجانب التمويلي، لكنه يفتقد دعما في مناحي أخرى تتعلق بالتسويق والتشغيل والتوظيف، ومجالات الإنتاج، وطالب بوضع قاعدة بيانات موسعة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتوفير البيانات التفاعلية، وفتح تواصل مع الحكومة لمعرفة الأزمات التي تواجهها، والمقترحات بشأن إيجاد طرق فعالة لمواجهتها، بعيدا عن الاتجاه للدعم المالي فقط، والحرص على ترابط المشروعات بينها وبعضها، وترابطها مع باقي القطاعات في الاقتصاد الرسمي، وقطاعات التصدير، ويجب أن يتم الدعم بشكل متناغم في كافة الاتجاهات.



