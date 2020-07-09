أخبار البورصة .. عميل يرفع حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 15.5%









كشفت البورصة المصرية اليوم الخميس عن قيام العميل علي محمود عبداللطيف محجوب، برفع حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 14.007 % إلى 15.5 %.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن العميل اشترى 600 ألف سهم في رأسمال المجموعة العقارية، بإجمالي 3.6 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 6.01 جنيه للسهم ، كما أن شركة السمسرة المسؤلة عن تنفيذ العملية هي شركة هيرميس لتداول الأوراق المائية





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 5.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وخلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعت مبيعات الشركة إلى 7.36 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 22.03 مليون جنيه في الربع المقارن من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 5.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 6.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وفي 2019، حققت الشركة صافي ربح بلغ 39.371 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 11.024 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2019 بنسبة 276.65 %، لتصل إلى 79.482 مليون جنيه، مقارنة بـ 21.102 مليون جنيه خلال عام 2018.