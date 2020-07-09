آداب الفيوم تعلن إرشادات عامة لطلاب السنوات النهائية خلال الامتحانات

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، عن نصائح وإرشادات عامة وضعتها الكلية للحفاظ على سلامة طلاب السنوات النهائية خلال فترة انعقاد الامتحانات الحضورية التحريرية، والتي تجرى وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة الفيوم، الأحد المقبل ١٢ يوليو. 

وتضمنت إرشادات كلية الآداب بجامعة الفيوم: التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، واحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة لاتقل عن 2 متر على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص.

وشملت نصائح عميد الكلية للطلاب تجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل [مياه للشرب وغيرها]، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.

وأكد الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية أن جميع المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ملزمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، ومنع التجمعات أو التدافع.

كما أكد عميد الكلية، أن الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين خلال انعقاد الامتحانات يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار؛ واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث إجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي ستجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا على صحة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم اعتماد الميزانية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر داخل جامعة الفيوم والتي يقوم بها مركز معلومات الجامعة ممثلا في مشروع الشبكات وتطوير البنية الأساسية بجامعة الفيوم وذلك بتعاون مشترك مع إدارات الجامعة المختلفة.

وأشارت الأستاذ الدكتور رانيا أبو السعود، مدير مركز معلومات الجامعة، أنه تم الاتفاق على مشروع مسارات خطوط الألياف الضوئية الجديدة والتي سيتم خلاله ربط العديد من المباني الجديدة بمركز معلومات الجامعة ومنها مبنى إدارة الجامعة الجديدة ومبنى التعليم المدمج ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة الجديد ومبنى ملحق كلية دار العلوم ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الجديد ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة الجديد ومبنى المطبعة المركزية ومبنى كليات التمريض والصيدلة والطب والأسنان الجديد ومبنى المستشفى الجامعي الجديد (الباطنة) ومبنى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

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