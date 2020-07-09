نجوم كرم عن تعاونها مع عبد الله الرويشد: "لي الشرف يا أبو خالد"

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كشف الفنان عبدالله الرويشد أثناء لقائه في برنامج "et بالعربي" عن تحضيره لديو غنائي يجمعه بالفنانة اللبنانية نجوى كرم.





و قامت نجوى كرم بالرد على تصريح عبدالله الرويشد من خلال تغريدة كتبتها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، حيث قالت :" رحبت بفكرة الديو، ولي الشرف يا أبو خالد، أستاذ كبير بالفن والأخلاق".



والجدير بالذكر أن نجوى كرم شاركت مؤخرًا في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.