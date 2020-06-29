تعرف على أهم قرارت الرئيس السيسي اليوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرار رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.


كما أصدر الرئيس، قرار رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

قرارا رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15.2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2019 وأداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عبد الفتاح السيسي بوابة الفجر الصحة السيسي اليوم

أخبار تهمك

حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 7 ساعات

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ أقل من ساعتين

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يكشف عن خليفة رمضان صبحي المثالي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار ناري من كارتيرون ضد نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب.. اعرف تفاصيله

نقيب المحامين يشكل لجنة علاج جديدة

السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد تعديلها

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-6-2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:05 ص

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

10:33 ص

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

09:05 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»