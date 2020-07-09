تعرف على موعد العرض الثاني لمسلسل "الاختيار"

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
سوف يتم بدء عرض مسلسل "الاختيار" للمرة الثانية بعد عرضه في موسم رمضان 2020 يوم السبت الموافق 11 يوليو على قناة ON Tv.

قصة مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

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