دولة عربية تعلن فتح المساجد باستثناء صلاة الجمعة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:06 ص
المساجد
المساجد
وكالات

قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، إعادة فتح المساجد، مع استثناء صلاة الجمعة، ابتداء من الأسبوع المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وجاء هذا القرار، إطار سياسة التخفيف من حالة الطوارئ الصحية التي بدأتها البلاد الشهر الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

 

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وضعت قيودًا لعودة الصلاة في المساجد ابتداء من الأربعاء 15 يوليو، من بينها "وضع الكمامات، ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وآخر".

 

وقالت الأوقاف المغربية، إن التدابير الوقائية، تشمل تجنب التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج.

 

وشددت وزارة الأوقاف المغربية، على ضرورة "تعقيم اليدين بمحلول متوفر على باب المسجد وقياس درجة الحرارة، والحرص على استعمال السجادات الخاصة".

 

وأعلنت الحكومة المغربية، في بيان رسمي، أنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وعائلاتهم، الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليو الجاري، عند منتصف الليل، وذلك عبر نقاط العبور الجوية والبحرية.

 

وأشارت الحكومة المغربية، أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية.

 

وأوضح أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي.

 

وبدأ المغرب، حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار، وينتظر أن تنتهي المرحلة الثالثة منها في 10 يوليو، لكنه أعلن في التاسع من يونيو الماضي عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي بدرجات متفاوتة، بحسب درجة تفشي عدوى فيروس كورونا في مناطق البلاد.

 

 وشمل التخفيف إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وتمديد ساعات فتحها، وكذلك فتح عدد من المصالح الصناعية والتجارية.

 

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