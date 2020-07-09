برلماني يشيد بإنجازات "الإنتاج الحربي" في عهد الفريق العصار

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بما قدمته وزارة الإنتاج الحربي خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد في فترة تولي الفريق محمد العصار الحقيبة الوزارية، في إطار دعم أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.

من منطلق إيمانها بدورها الوطنى في دعم المجتمع المدنى، بطرح خلال الفترة الماضية منتجاتها مـن المطهرات "مثل الكحول الإيثيلى 70%، الكلور، الهيبوكلوريت الصوديوم 1%، الفورمالدهايد"، والمنظفات "مثل صابون الأيدى السائل، سائل الاستحمام"، كما تنتج الكمامات والبويات المقاومة للبكتريا، وكذلك خزانات التطهير والتعقيم، وماكينات الرش.

وأوضح البرلماني في بيان اليوم، أن شركات الإنتاج الحربى،

وأوضح البرلماني في بيان اليوم، أن شركات الإنتاج الحربى، قامت من منطلق إيمانها بدورها الوطنى في دعم المجتمع المدنى، بطرح خلال الفترة الماضية منتجاتها مـن المطهرات "مثل الكحول الإيثيلى 70%، الكلور، الهيبوكلوريت الصوديوم 1%، الفورمالدهايد"، والمنظفات "مثل صابون الأيدى السائل، سائل الاستحمام"، كما تنتج الكمامات والبويات المقاومة للبكتريا، وكذلك خزانات التطهير والتعقيم، وماكينات الرش.

وأضاف أن الوزارة تمكنت في 15 يومًا فقط من إنتاج 1298 كابينة تعقيم للجان الثانوية العامة، وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للوزارة، حيث سخرت عددا من المصانع التابعة للوزارة طاقتها لتنفيذ الكبائن لاستخدامها في خطة الدولة لتأمين طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.





وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.



