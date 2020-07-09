الصحة: العمليات الجراحية بقوائم الانتظار لم تتوقف بسبب كورونا

قال المهندس أكرم سامي، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الرمد والعظام من أكثر الجراحات التي يتردد المرضى بها على المستشفيات، مشددًا على أن لجان التأمين الصحي منتشرة في جميع محافظات مصر لتلقي طلبات المرضى للعلاج.





وأضاف "سامي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن إجمالي الجراحات التي تم إجرائها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى أمس بلغت 458 ألف 384 إجراء تم تنفيذهم على مستوى 11 تخصص ما بين عملية جراحية أو علاج دوائي، لافتًا إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يوم بنسبة 80% من الحالات، بينما بعض الحالات تتأخر قليلَا لكونها تحتاج لمتبرع.





وتابع مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، أن مشروع القضاء على قوائم الانتظار لم توقف نهائيًا حتى مع جائحة كورونا، وهناك خطة لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي كورونا، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن بمشروع قوائم الانتظار 15300؛ لمتابعة شكاوى عدم تنفيذ الإجراء أو التأخر في التنفيذ، أو تحصيل أي أموال منه، ويتم استرداد الأموال للمريض ومحاسبة المسئول عن عملية التحصيل.





ولفت، إلى أن العلاج يتم عن طريق التأمين الصحي أو نفقة الدولة، وأول خطوة تكون بتوجه المريض لأقرب مستشفى حكومي له أو لجان التأمين الصحي المنتشرة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف عليه، ويتم عقد لجنة ثلاثية لإصدار تقرير يرسل للمجالس الطبية المتخصصة يتم عرضه على لجنة واستصدار القرار، وتتواصل المستشفى مع المريض لحضوره لفحصه.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار مازال مستمرا رغم وجود أزمة فيروس كورونا، حيث أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إيقاف مثل هذه المبادرات.



