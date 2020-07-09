"ميكرومكس" الهندية تبدأ نشاطها في السوق المصري





عقدت شركة كى ام جى "KMG "، المصرية المتخصصة فى مجال توزيع الهواتف المحمولة، اتفاقية توزيع استراتيجية مع شركة "مايكروماكس"، والتى تعد احد اهم اللاعبين المتخصصين فى انتاج الهواتف المحمولة بالسوق الهندي، تكون بموجبها شركة " كى ام جى " الوكيل الاستراتيجي الاول لتوزيع الهواتف المحمولة " الفيتشر فون" داخل السوق المصري التى تقوم بتطويرها شركة " مايكروماكس " وذلك فى اطار رؤيتها للمساهمة فى تنمية وتطوير سوق الهواتف المحمولة المزودة باحداث التقنيات.









من جانبه قال كريم غنيم رئيس مجلس ادارة شركة " KMG " إن الشركة نجحت فى اقناع شركة " مايكروماكس " على التواجد فى السوق المصرى ، ليكون اول سوق فى القارة الافريقية تطرح فيه هواتفها، والتى تلبى فئة معينة من مستخدمى الهواتف المحمولة الباحثين عن التميز والكفاءة والجودة العالية ، وذلك عن طريق نتائج الدراسة الشاملة التى اجرتها شركة " كى ام جى " والتى اكدت ان حجم سوق الهواتف المحمولة فى مصر يقترب من 20 مليون هاتف سنويا ،حيث تشكل هواتف "الفيتشر فون" منها ما يتراوح بين 35- 40 % ، بجانب وجود نحو 90 مليون مستخدم لخدمة الاتصالات المحمولة وامتلاك فرص كبيرة للنمو المستقبلى.









أضاف بموجب الاتفاق مع " مايكروماكس " فإنه سيتم طرح احدث اصدارات الشركة من الهواتف المحمولة " الفيتشر فون " فى السوق المصرى والتى تعد من احدث هواتف حيث تضم العديد من المزايا والخصائص والتي تلبي احتياجات العديد من المستخدمين بداية من بطاريه قويه ، توافر عنصر الامن لبيانات المستخدمين ، قوه الجهاز للاستخدام المكثف ، علاوه علي استخدامه كجهاز ثاني للكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة حيث نستهدف بنهايه عام 2020 ان تصبح العلامة التجارية ل" مايكروماكس " من أهم ثلاث لاعبين داخل السوق المحلي في مجال " الفيتشر فون".









وتابع: " تعد " مايكروماكس " واحدة من الأسماء الجديدة الساطعة في عالم أعمال التكنولوجيا وصناعة المحمول والتى بنيت نجاحها على الاستماع للاراء ومقترحات العملاء وتلبيتها من خلال تصميم هواتف ابتكارية تضم مجموعة من احدث المزايا والمواصفات الفنية والاداء العالى بجانب جودة المواد المُستخدمة عالية جدًا وهو ما أثار انتباه الكثير من مستخدمى الهواتف المحمولة " الفيتشر فون" حول العالم خاصة بالنظر الى الاسعار التنافسية المناسبة".









وأضاف نراهن على ذكاء المستهلك المصرى فى اختيار الهاتف الذى يناسب احتياجاته لذلك قمنا بهذه الشراكة مع " مايكروماكس " من اجل العمل على تطوير السوق المحلى للهواتف المحمولة بما يتواكب مع التطورات فى السوق العالمى كما نسعى لسد فجوة كبيرة فى سوق الهواتف المحمولة من فئة هواتف " الفيتشر فون" ذات المواصفات المتميزة باسعار تنافسية.









و من جانبه اكد Vikas رئيس مجلس اداره شركه مايكروماكس نتطلع من خلال هذه الشراكة الى تحقيق قفزة نوعية جديدة فى السوق المحلى للهواتف المحمول وتقديم تشكيلة متنوعة من الهواتف " الفيتشر فون " التى ارتكزت على الجمع بين التصميم العصرى واحدث التقنيات وسهولة الاستخدام والتكلفة المنافسة حيث اصبحت " KMG " تشكل احد أهم اللاعبين فى توزيع عدد من البراند نيم بالسوق المحلى لاجهزة الهواتف المحمولة.









وبالنسبة لاهتمام الشركة بإتاحة هواتف "مايكروماكس" لمختلف المستخدمين فى جميع المحافظات قال تشمل خطتنا الاستراتيجية لتنمية مبيعات وتوزيع الهواتف الجديدة عدد من المحاور أولها الاعتماد علي قنوات التوزيع المختلفه التى تضمها شبكه موزعينا داخل جميع المحافظات بجانب المراكز التجاريه الكبيرة بالاضافة الى ابرام اتفاقيات تعاون مع عدد من منصات التجارة الالكترونية، سيتم بموجبها طرح الهواتف الجديدة وهو ما يتواكب تزايد اعتماد المستخدمين على التجارة الالكترونية للحصول على احتياجاتهم من هواتف " الفيتشر فون " وتلبية متطلبات المستخدم المحلى فى اى مكان داخل جمهورية مصر العربية.









اشار وائل عبد العظيم مدير عام القطاع التجاري بشركه KMG ان الشركة مستمره فى استراتيجيتها لضخ استثمارات مالية جديدة لتعزيز علاقاتها مع عملاءها من خلال التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة على مستوى جميع المحافظات لنكون أقرب لعملائنا ولذلك نعطى الأولوية للاهتمام بهذا الجانب لتنمية السوق وتطويره حتى فى وسائل الدعاية واختيار الأنسب وفقا لرؤية الشركة وأهدافها حيث قمنا بفتح عدة مراكز للخدمات المتكاملة والتى تقوم بعرض تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة ، التى تقوم الشركة بتوزيعها فى مصر ، والر على استفسارات العملاء وكذلك تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار واكسسوارات الهواتف " الفيتشر فون " كما يتوافر الجهاز الان علي منصات التجاره الالكترونيه مثل سوق دوت كوم و من خلال متاجر مثل رايه و بي تو

وفيما يتعلق برؤية الشركة لتاهيل الكوادر البشرية محليا لتقديم خدمات الدعم الفني للهواتف الجديدة أوضح كريم ان هناك عدة مستويات لاهتمامنا بالتدريب يتمثل أولها فى تدريب وتأهيل مهندسينا لتقديم الدعم الفنى على أعلى مستوى من الكفاءة وذلك من خلال اسلوبين للتدريب الأول عن التدريب على ايدى خبراء من شركائنا العالميين والثانى تدريب اون لاين أو إرسال متدريبن للشركة الأم كما تستهدف اكاديمية "KMG" للتدريب رفع كفاءة كافة فئات العاملين فى تسويق الهواتف المحمولة بالسوق المصرى والذى يميز بقدره على استيعاب الهواتف الجديدة وخلق فرص عمل جديدة.