قيمتها نحو 44 مليون جنيه.. ننشر تفاصيل موازنة جهاز تنظيم سوق الغاز

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 مكرر (هـ)  القانون رقم  94  لسنة 2020  بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2020- 2021 حيث نصت المادة الأولي علي " قدرت  جملة موازنة  جهاز تنظيم سوق الغاز  للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 43691000 جنيه.
 
 كما نصت المادة الثانية من القانون علي  " قدرت التكاليف  والمصروفات للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 24141000 جنية  موزعة كالتالي:

- أجور بمبلغ 2395000 جنيه .
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 21746000 جنيه .
 
 كما  نصت المادة الثالثة علي  تقدير الإيرادات  للسنة المالية  2020-2021 بمبلغ 32435000 جنيه .
 ونصت المادة الرابعة  علي " قدرت أرباح العام للسنة المالية 2020- 2021 بمبلغ 8294000 جنيه  منه مبلغ 6221000 جنيه  فائض حكومي .
 
أما المادة الخامسة  فقدرت الإستخدامات  الرأسمالية  للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 11256000 جنيه  .
 
وفي المادة السادسة من القانون قدرت  الإيرادات الرأسمالية  للسنة المالية 2020-2021  بمبلغ 11256000 جنيه  كلها ايرادات رأسمالية  متنوعة .
 
 أما المادة السابعة تعتبر  أحكام التأشيرات  العامة للهيئات  الاقتصادية الملحقة  بهذا القانون  جزءا لايتجزء منه  وتسري علي هذا الجهاز  بما لايتعارض  مع قانون إنشائه. ونصت المادة الثامنة  علي أن يلتزم الجهاز  بمراعاة عدم الصرف  علي المشروعات المدرجة  بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الإستثمار القومي.
 

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موازنة تنظيم سوق الغاز تنظيم سوق الغاز الاقتصاد المصري

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