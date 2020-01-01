"التنمية الصناعية": توفير مندوبا إصدار تراخيص التشغيل بمدينة الجلود

أعلن المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أثناء إنعقاد الجمعية العمومية لمدينة الجلود فى مدينة بدر، أنه وافق على توفير أكثر من مندوب من هيئة التنمية الصناعية لإنهاء كافة الإجراءات المرتبطة بإستصدار التراخيص ورخص التشغيل الخاصة بالمستثمرين فى مدينة الجلود كبداية نواة لإنشاء فرع للهيئة داخل مدينة بدر.





فى ذات السياق، أكدت المهندس محمود محرز، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للإستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، خلال المؤتمر أنه سيتم توفير مقر لمسئولى التراخيص بـ"هيئة التنمية الصناعية" فى المقر الإدارى للشركة بالمدينة؛ للتسهيل على المستثمرين داخل مدينة الجلود بالروبيكى؛ لإستلام وإصدار موافقات التقنين المطلوبة لمسلتزمات الصناعة.





فى سياق متصل، قال مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى مدينة بدر، أن وجود مندوبين من هيئة التنمية الصناعية؛ للتسهيل على ملاك مصانع ومدابغ "مدينة الجلود"؛ خطوة كبيرة فى زيادة الخدمات للمدينة وكانت من المطالب المهمة لملاك المدينة.. مضيفاً أنها ترفع المشاقة والجهد وتوفيراً للوقت لأصحاب مصانع ووحدات دباغة الجلود من الذهاب إلى المقر الرئيسى بالقاهرة الجديدة والذى يبعد أكثر من 45 كيلو عن المدينة.











































































