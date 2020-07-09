الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء للشعبة العلمية (أسئلة لن يخرج عنها الامتحان)

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:45 ص
المراجعة النهائية لمادة الكيمياء
المراجعة النهائية لمادة الكيمياء
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء للشعبة العلمية (أسئلة لن يخرج عنها الامتحان)

الثانوية العامة 2020.. تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية رابط مهم لطلاب الشعبة العلمية تسهيلا عليهم معرفة المراجعة النهائية لمادة الكيمياء قبل أدائها يوم الأحد المقبل الموافق 12 من يوليو، كما يستطيعون من خلال هذا الرابط حل جميع الأسئلة المتوقعة فهي لن يخرج عنها الامتحان نظرا لوجود شرح النظريات والقوانين ووجود وحل أسئلة كتاب الوزارة. 

ومن هنا يصبح طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية على أتم استعداد لحل امتحان الكيمياء القادم بطريقة نموذجية وبسيطة وفقا للشرح الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم للطلاب عبر الرابط التالي:


المراجعة النهائية لمادة الكيمياء، يبحث عنها الطلاب لكي يتمكنون من فهم ومراجعة أهم النظريات والقوانين وحل الأسئلة المتوقعة قبل تأدية امتحان مادة الكيمياء يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو 2020.

ومن خلال المراجعة النهائية لمادة الكمياء يطلع الطلاب على أهم الأسئلة المتوقعة ومراجعة أبرز القوانين والنظريات لحصد الدرجات النهائية، ويتم ذلك عن طريق الضغط على رابط thanaweya الذي قدمته وزارة التربية والتعليم تسهيلا عليهم حل ومراجعة أسئلة المواد قبل الامتحانات.

المراجعة النهائية لمادة الكيمياء تحتوي على شرح وحل هم قوانين ونظريات مادة الكيمياء، والباب الأول يحتوي على Session 16 كل فصل به شرح تفصيلي وحل نموذجي لأهم الأسئلة المتوقعة، ويشمل التالي:

- أهميه عناصر السلسلة الانتقالية الأولى.
- التوزيع الإلكتروني وأعداد التأكسد لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى .
- الخواص العامة لعناصر السلسلة الانتقالية .
- الحديد( خامات الحديد – استخلاص الحديد – الفرن العالي – فرن مدركس – انتاج الصلب – السبائك أنواعها والمقارنة بينها).
- اكاسيد الحديد (التحضير – الخواص)

أما الباب الثاني فيحتوي على Session 29 وكل فصل يشمل شرح تفصيلي ومراجعة نهائية لمادة الكمياء قبل الامتحان، ويحتوي على التالي:

- أهمية التحليل الكيميائي في مجال الطب والصناعة والزراعة والبيئة.
- الأساس العلمي للكشف عن الشقوق الحمضية والقاعدية.
- الكشف عن الانيونات.
- الكشف عن الكاتيونات / مقارنة بين المجموعات التحليلية القاعدية.
- المعايرة – المحول القياسي – الأدلة.
- مسائل علي المعايرة – طريقة التطاير – طريقة الترسيب .

أما الباب الثالث Session 20 فيشمل 20 فصل من بينهم الاتزان الكيميائي – الاتزان الايوني، والتفاعلات التامة – التفاعلات غير التامة، والعوامل التي تؤثر علي معدل التفاعل الكيميائي، وتطبيقات قاعدة لوشاتيلية، وقانون فعل الكتلة – قانون استفالد، ودراسة التميؤ – حاصل الاذابة .

والباب الرابع، يشتمل على مقارنة بين كلا من (الخلايا الجلفانية – الخلايا الالكتروليتية).
(الخلايا الأولية – الخلايا الثانوية).
(تفاعلات الاكسدة والاختزال والتفاعل الكلي في الخلايا والبطاريات).
خلية دانيال . صدأ الحديد . قوانين فاراداي . مسائل علي تعين.
1- القوة الدافعة الكهربية . 2- التحليل الكهربي.
- تطبيقات علي التحليل الكهربي.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء للشعبة العلمية (أسئلة لن يخرج عنها الامتحان)

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