استفاد منها 200 شركة.. "صناعة التكنولوجيا" تنهي المرحلة الأولى من فيديوهات التوعية

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
 أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إنتهاء المرحلة الأولى من سلسلة فيديوهات التوعية والتدريب التي قدمها نخبة من خبراء الصناعة لدعم أعمال الشركات من الأعضاء في ظل المتغيرات الجديدة في سوق العمل ، علماً بأن الجلسات الرقمية CIT Live Series والبالغ عددها 5 فيديوهات قدمت محتواها لأكثر من 200 شركة مصرية من الشركات الأعضاء.


ناقش محتوى سلسلة فيديوهات CIT Live Series عدد من الموضوعات البارزة أهمها جلسة محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT واستشاري الإبتكار والتحول الرقمي ، حيث تناول الإتجاهات الحديثة في التحول الرقمي والفرص العالمية المتاحه للشركات المحلية والفرص المستقبلية في حاضنة إبداع ، بالإضافة إلى برنامج غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT للإبتكار وريادة الأعمال .


بينما ناقش أشرف صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الإختلافات بين إتفاقية مستوى الخدمة والعقد وأهمية وجود اتفاقية مستوى الخدمات للمنتجات والحلول والإستشارات ، حيث ناقش أفضل ممارسات عقود مستوى الخدمات ومقاييس الأداء وأنواعها ، من جانبه ناقش رئيس البرامج التعليمية لريادة الأعمال والتوظيف بمؤسسة الودواني في مصر مستقبل والوظائف والتوظيف من حيث التحديات التي تواجه الشركات في العثور على المواهب أو التوظيف المناسب ، ومهارات التوظيف المستقبلية ، ومتغيرات سوق العمل مابعد كورنا كوفيد – 19 .


في سياق متصل ناقش نزار سامي استشاري الإبتكار والتحول الرقمي في جلسة تفاعلية مفهوم Digital Vortex وكيفية إعادة بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات مواجهة المتغيرات الرقمية في القيادة المستقبلية وقائمة المراجع التي تحتاجها الشركات للتركيز من أجل البقاء، وقد ناقش هشام العدوي الرئيس التنفيذي بشركة MOHR كيفية بناء نموذج ناجح للعمل من المنزل وتتضمنت الجلسة العديد من المحاور منها  أهمية العمل من المنزل بإعتباره خيار استراتيجي للشركات ، وسبل الوصول إلى نماذج أعمال ذو فاعلية في ظل الأوضاع الحالية لقطاع الأعمال، وأبرز تحديات نماذج الأعمال عن بعد من منظور الإدارة العليا والموظفين ،و منهجية الإدارة الرشيقة وخطة عمل التحول إلى نموذج الأعمال المنزلية ، وخطة عمل استراتيجية للتحول إلى شركة رشيقة قادرة على تطبيق نموذج الأعمال للعمل من المنزل في أي وقت. 

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