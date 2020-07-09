الطالع الفلكي الخَمِيس 9/7/2020..مَجَال الفَن!

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من  15 يونيو - 16 يوليو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.

اليوم 2 أبيب قبطى ، 9 تَمُّوز رُومى ، 18 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى:- جُملة الطّشت آلّى بِتَرْمُزْ لإيه؟(لإنقطاع المياه)- دَا الفنّ الهادف اللى بِيْعَالِجْ مشاكل النّاس.(مرفت أمين من فيلم ثرثرة فوق النّيل-1971)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى
تحل ذكرى ميلاد الفنان المُلتزم حسين صدقى رَحِمَه الله  وقرينه الفلكى المُمثل الأمريكى توم هانكس ، ورُبما إشتركا معاً فى الحرمان من الأبوة فترة الطفولة واهتمامهما بالعمل البرلمانى لخدمة مُجتمعيْهِمَا ، بالإضافة لإختيار أفلام مُفيدة بعيدة عن الإبتذال ، هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسميْهِمَا مع التنبيه أنّها لا تعنى صفاتا تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل على نجمنا المصرى بالفَاتِحَة.

*الفنان حسين صدقى
(جوائز جرامى)،(جبل كالوى/بركان نشط فى هاواى)،(بطل كمال أجسام)، (محبُوب للغاية)،(منزل مستقيم/بيت معروف بالإستقامة)

*الفنان توم هانكس
(شباك التذاكر)،(لطيف للغاية)،(مِعطَاء)،(قوّة قط/هِرّ)،(طريق الرحلات).


*إخترت لك من قناة يُوتيُوب
مُوسيقى تصويريّة لأفلام عالميّة قام بتأليفها المُوسيقار الإيطالى إنيو ماريكونى والذى توفّى منذ ثلاثة أيام 6 يوليو 2020 بعمر 91 عاماً ، قام بتأليف 400 لحن لأعمال سينمائية وتلفزيونية و 100 عمل سيمفونى كلاسيكى على مدار عمره ، له ثلاثة أبناء وإبنة واحدة كلهم يعملون فى مجال المُوسيقى والسّينما.

1-Ennio Morricone - Le vent, le cri
2-Ennio Morricone "Chi Mai" Original Soundtrack
3-Ennio Morricone - For love one can die
4-BEST OF ENNIO MORRICONE - MAN WITH A HARMONICA HQ
5-ENNIO MORRICONE -"Sixty Seconds To What?" (1965
6-Ennio Morricone - The good, the bad and the ugly [Complete
7-ENNIO MORRICONE -"Il Vizio di Uccidere" (1965


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.

برج الثور: إبحث عن مهاراتك وَ وظّفها فيما تُجيده ولا تقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان. 
      
برج الجوزاء: إن شعرت بصعوبة فى إنهاء أبسط الأعمال التى كنت تنهيها فى الماضى بسهولة فتمسّك بأداء الأعمال الروتينيّة والتى لاتحتاج لتركيز ذهنى كبير.

برج السّرطان: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج الأسد: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج العذراء : راجع عملك أكثر من مرّة فالخطأ وارد تحت حرارة الصيف،أحد كبار السّن فى العمل قد يقوم بإنقاذك من مأزق فتأكد من ردّك الجميل.

برج الميزان : شعور بالكبرياء والشفقة على ذاتك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أو صفقة تجاريّة، حاول حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف.

برج العقرب: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب مجموعتك الخاصة من الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، ولو هاتفيّاً.

برج القوس: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.

برج الجدى: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الدّلو: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.

برج الحوت: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.

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