بهذه الطريقة.. رانيا محمود ياسين تغازل زوجها محمد رياض

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع زوجها الفنان محمد رياض، وعلقت قائلة"بحس أنني شبه بعض".


يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، مسلسل فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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