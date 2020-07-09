"جمارك الإسكندرية": الإفراج عن سيارات بـ 3,9 مليار جنيه خلال يونيو الماضي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيه الماضي، وهو الشهر الثامن عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 3 مليارات و905 ملايين جنيه، تم تحصيل مليار و167 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.


جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 7030 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و157 مليون جنيه خلال شهر يونيه الماضي، وتم تحصيل نحو 679 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.


قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و105 ملايين جنيه.


أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 2123 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 807 ملايين جنيه خلال يونيه الماضي، وتم تحصيل 247 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 48 مليون جنيه.


أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 806 رسائل قطع غيار سيارات خلال يونيه الماضي بقيمة بلغت 941 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 101 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 20 مليون جنيه.

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