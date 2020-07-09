حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن يوسف أوباما نجم الأبيض، من حقه أن يطلب المبلغ الذي يرضيه، عند تجديد عقده، "لكن ليس من حقه أن يطلب الحصول على نفس قيمة عقد أحد زملائه".

 

وقال عبد العال خلال تصريحات لبرنامج البريمو المذاع على فضائية "Ten" أن "أوباما في نعمة حاليا بتواجده داخل نادي الزمالك ويجب أن يحافظ على هذه النعمة".

 

وتابع: "في حالة انتقال يوسف أوباما للأهلي سيبدأ من جديد في محاولة لإثبات نفسه خاصة أن جمهور (الأحمر) لا يصبر على اللاعبين عكس جمهور الزمالك".

 

وكان أوباما قد عقد جلسة مع مسئولي الزمالك لتجديد عقده بالأمس، ولكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن الوصول لاتفاق رسمي مع اللاعب.

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