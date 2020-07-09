درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9/7/2020 في محافظات مصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:19 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر وفقا لبيان الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري.

وأكدت الأرصاد الجوية أن العظمى بالقاهرة تسجل 33 درجة والصغرى تصل لـ25 درجة، وعن درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 33، وطنطا الصغرى 24 والعظمى 32.
 
ودرجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32، بينما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28، وعن درجات الحرارة في بلطيم فتكون الصغرى 24 والعظمى 30، ودرجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 29، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.
 
وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في السلوم تسجل الصغرى 21 والعظمى 30، فيما تسجل درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35، بينما تسجل درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29
 
وعن درجات الحرارة في دمياط فتكون الصغرى 24 والعظمى 29، ودرجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 32، أما درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
 
وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في السويس، حيث تسجل الصغرى 24 والعظمى 34، اما درجات الحرارة في العريش فتكون الصغرى 22 والعظمى 34، ودرجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 31، بينما درجات الحرارة في رأس سدر تسجل الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 34.    
 
وأضافت الأرصاد الجوية درجات الحرارة في كلا من نويبع وطابا وكاترين والطور لتسجل بالترتيب الصغرى 27 والعظمى 37 - الصغرى 24 والعظمى 35 - كاترين الصغرى 16 والعظمى 29 - الصغرى 26 والعظمى 37.     
 
ودرجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36، وتسجل درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35، فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37، ودرجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36، أما درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36.

وعن درجات الحرارة في بقية المحافظات وفقا لبيان الأرصاد إليكم التالي:

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41   
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 42    
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 43
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 37  
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم الارصاد الجوية

أخبار تهمك

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد طرده أمام إسبانيول.. نجم برشلونة يكتب رقما سلبيا في الليجا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 10 ساعات

حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على درجة الحرارة غدا الأربعاء في محافظات ومدن مصر

الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

"الأرصاد" توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن الطقس(فيديو)

بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس سابع أيام رمضان

الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس سابع أيام رمضان.. مائل للحرارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

09:05 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

09:45 ص

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»