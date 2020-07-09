درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9/7/2020 في محافظات مصر

ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر وفقا لبيان الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري.





وأكدت الأرصاد الجوية أن العظمى بالقاهرة تسجل 33 درجة والصغرى تصل لـ25 درجة، وعن درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 33، و طنطا الصغرى 24 والعظمى 32.

ودرجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32، بينما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28، وعن درجات الحرارة في بلطيم فتكون الصغرى 24 والعظمى 30، و درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 29، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في السلوم تسجل الصغرى 21 والعظمى 30، فيما تسجل درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35، بينما تسجل درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29

وعن درجات الحرارة في دمياط فتكون الصغرى 24 والعظمى 29، و درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 32، أما درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في السويس، حيث تسجل الصغرى 24 والعظمى 34، اما درجات الحرارة في العريش فتكون الصغرى 22 والعظمى 34، و درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 31، بينما درجات الحرارة في رأس سدر تسجل الصغرى 25 والعظمى 37، و درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 34.

وأضافت الأرصاد الجوية درجات الحرارة في كلا من نويبع وطابا وكاترين والطور لتسجل بالترتيب الصغرى 27 والعظمى 37 - الصغرى 24 والعظمى 35 - كاترين الصغرى 16 والعظمى 29 - الصغرى 26 والعظمى 37.

ودرجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36، وتسجل درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35، فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37، و درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36، أما درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36.





وعن درجات الحرارة في بقية المحافظات وفقا لبيان الأرصاد إليكم التالي:





درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34