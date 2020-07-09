بعد طرده أمام إسبانيول.. نجم برشلونة يكتب رقما سلبيا في الليجا

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حقق انسو فاتي نجم فريق برشلونة الشاب، رقما سلبيا، بعد طرده بالأمس خلال مباراة فريقه ضد إسبانيول على ملعب كامب نو في إطار الأسبوع الخامس والثلاثين بالدوري الإسباني.

 

وأشهر الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أنسو فاتي لتدخله العنيف على قدم فيرناندو كاليرو في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

 

وذكرت شبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات أن في عمر 17 عامًا و251 يومًا، يعد أنسو فاتي ثاني أصغر لاعب يتم طرده في القرن الحادي والعشرين في الليجا، بعد مارك مونييسا لاعب برشلونة السابق أيضًا الذي تم طرده في عمر 17 عامًا و 57 يومًا.

 

يذكر أن فاتي احتاج 5 دقائق فقط ليتم طرده من الملعب بعدما شارك على حساب الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو مع انطلاقة الشوط الثاني.

أخبار تهمك

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 19 ساعة

حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 16 ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد طرده أمام إسبانيول.. نجم برشلونة يكتب رقما سلبيا في الليجا

منذ أقل من ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

رغم ضم طاهر.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

09:05 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

حاوي الزمالك يحذر أوباما من الانتقال إلى الأهلي

09:45 ص

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»