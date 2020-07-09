بعد طرده أمام إسبانيول.. نجم برشلونة يكتب رقما سلبيا في الليجا

حقق انسو فاتي نجم فريق برشلونة الشاب، رقما سلبيا، بعد طرده بالأمس خلال مباراة فريقه ضد إسبانيول على ملعب كامب نو في إطار الأسبوع الخامس والثلاثين بالدوري الإسباني.

وأشهر الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أنسو فاتي لتدخله العنيف على قدم فيرناندو كاليرو في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

وذكرت شبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات أن في عمر 17 عامًا و251 يومًا، يعد أنسو فاتي ثاني أصغر لاعب يتم طرده في القرن الحادي والعشرين في الليجا، بعد مارك مونييسا لاعب برشلونة السابق أيضًا الذي تم طرده في عمر 17 عامًا و 57 يومًا.

يذكر أن فاتي احتاج 5 دقائق فقط ليتم طرده من الملعب بعدما شارك على حساب الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو مع انطلاقة الشوط الثاني.