وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
استعرض كلا من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، نتائج اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع القطار السريع "العين السخنة - العاصمة الادارية الجديدة - أكتوبر - برج العرب - الإسكندرية - العلمين" والذي يبلغ طوله 486 كم وحضر الاجتماع قيادات الوزارتين.

تابع الوزيران نتائج العروض الفنية والمالية الخاصة بالتحالفين العالميين المتقدمين لتنفيذ المشروع وكذلك خطط تكامله مع وسائل النقل الأخرى في نطاق إقليم القاهرة الكبرى الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية والمورونوريل والقطار الكهربائي وخطوط مترو الأنفاق.


وأكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب في المرحلة الأولى على أن يتم مد الخط في المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية ربط الخط مستقبلا مع كل من العين السخنة والعلمين الجديدة في ضوء المشروعات التي تنفذها الدولة في كل من الجلالة ومنطقة غرب خليج السويس والعلمين الجديدة 

كما تابع الوزيران آخر المستجدات الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر حيث طالب الوزيران بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وأكد وزير النقل على أهمية المشروعين في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة، خاصة أن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.

ومن جانبه، أكد وزير الإسكان على أهمية هذه المشروعات في إحداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيدا بالتعاون المثمر مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"
وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"
وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"
وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"
وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"
وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"

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