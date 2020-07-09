محمد علاء ينضم لقائمة أبطال مسلسل "نسل الأغراب"

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
انضم الفنان محمد علاء للمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" الذي من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد.

ويعتبر مسلسل "نسل الأغراب" التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد سامي ومحمد علاء بعد تعاونهم معًا في مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

وبرع محمد علاء في تجسيد دور "ياسر" بمسلسل "البرنس"، وحصل على اشادات عديدة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل" البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.






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