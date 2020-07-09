الهند تسجل 100000 إصابة بكورونا في خمسة أيام

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت السلطات في الهند أكثر من 100000 حالة مصابة بـ Covid-19 في الأيام الخمسة الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

أعلنت الوزارة، اليوم الخميس، أنها حددت 24،879 اصابة جديدة خلال 24 ساعة - وهي أعلى نسبة في الهند في يوم واحد منذ بدء الوباء.

وقد تم تحديد 767،296 حالة في البلاد. وتعافى أكثر من 476،000 شخص، بينما توفي 21،129 بعد إصابتهم.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات الجديدة يوميًا بشكل مطرد في الهند، حيث سجلت البلاد أكثر من 20000 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروسات التاجية يوميًا في الأسبوع الماضي. يوم الاثنين، تجاوزت الهند روسيا لتصبح ثالث أكبر دولة تضررت في العالم.

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