تسجيل 164 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا في المغرب

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة.

 

وأكدت الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) نتيجة التحاليل المختبرية، بلغ 804353 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة، مشيرة إلى شفاء 677 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11316 حالة.

 

وكانت الصحة المغربية، سجلت أمس إصابة 164 شخصا، و3 حالات وفاة بالفيروس.

 

أعلنت السلطات المغربية، مساء أمس الأربعاء، فتح المناقذ البحرية والمطارات لسفر المواطنين والمقيمين الأجانب اعتبارا من 14 يوليو.

 

ويذكر أن قررت  السلطات المغربية، أمس الثلاثاء، إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس ابتداء من 15 يوليو مع استثناء صلاة الجمعة.

 

وأعلنت  وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، إيقاف 4 أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لداعش كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة.

 

وأفاد بلاغ للوزارة أنه "في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الناظور والضواحي".

 

وتابع "تتكون الخلية من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش".

 

وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المغرب قرار المملكة فيروس كورونا المغرب

أخبار تهمك

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 14 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ يوم

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

المغرب يفكك "خلية داعشية" وسط البلاد

المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش

الأمن المغربي يفكك خلية "داعشية" في طنجة

المغرب يعتقل 5 أفراد مشتبه بهم من داعش

تفكيك خلية خططت لهجمات على مواقع استراتيجية بالمغرب

المغرب يفكك خلية إرهابية من 6 عناصر موالية لداعش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»