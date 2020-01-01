تسجيل 164 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة.

وأكدت الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) نتيجة التحاليل المختبرية، بلغ 804353 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة، مشيرة إلى شفاء 677 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11316 حالة.

وكانت الصحة المغربية، سجلت أمس إصابة 164 شخصا، و3 حالات وفاة بالفيروس.

أعلنت السلطات المغربية، مساء أمس الأربعاء، فتح المناقذ البحرية والمطارات لسفر المواطنين والمقيمين الأجانب اعتبارا من 14 يوليو.

ويذكر أن قررت السلطات المغربية، أمس الثلاثاء، إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس ابتداء من 15 يوليو مع استثناء صلاة الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، إيقاف 4 أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لداعش كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة.

وأفاد بلاغ للوزارة أنه "في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الناظور والضواحي".

وتابع "تتكون الخلية من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.