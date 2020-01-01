سولشاير يتحدث عن الميركاتو الصيفي لمانشستر يونايتد

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
وكالات

أكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشار، أن فريقه يجب أن يكون واقعياً في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.

 

وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند وجاك غريليش لاعب أستون فيلا لكن سولشار أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

 

وأبلغ سولشاير الصحافيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق من اليوم الخميس: "يجب أن يكون الأمر واقعياً، أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين، لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير، أفكر دائماً على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة".

 

وأضاف: "سأكون حريصاً فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضاً".

 

وأوضح سولشار أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوغبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل.

 

وينتهي عقد بوجبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.

 

وقال سولشار: "أريد بقاء أفضل اللاعبين، أرى أن بوغبا يتحسن شيئاً بشيء منذ عودته من الإصابة".

 

وتابع: "إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك".

أخبار تهمك

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ يوم

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 17 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»