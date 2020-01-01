اتحاد الكرة يدرس بقاء البدري على راتب "كورونا"

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تثبيت راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التخفيض الذي تم بسبب الظروف التي طرأت على الكرة المصرية من تداعيات فيروس كورونا، بحيث يتقاضى المدير الفني لمنتخب مصر 560 الف جنيها شهريا فقط ولا يعود لراتبه السابق قبل تخفيضه والذي يبلغ 750 الف جنيها.

 

 وترى اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان مهام البدرى لاتستدعى منحه كل هذه الأموال الخرافية والكبيرة التي يحصل عليها بدون اي جهد او عمل حقيقي بعد ان تأجلت الارتباطات الودية والرسمية.

 

وكان البدري قد وافق على تخفيض راتبه ٢٥٪؜ بداية من اول ابريل الماضي بعد مطالبة مسئولي الجبلاية له بسبب تداعيات ازمة كورونا.

أخبار تهمك

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 14 ساعة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ يوم

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»