تعرف على نسبة مشاهدات أغنية "إنساي" منذ طرحها

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حقق كليب أغنية "إنساي" للفنان محمد رمضان، والذي يشاركه في غنائها المطرب المغربي سعد المجرد، 258 مليون مشاهدة وذلك منذ طرحها بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 8 يوليو عام 2019 وحتى الآن.

واحتلت الأغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير ''يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" بموسم رمضان 2020 وتدور أحداثه في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ومحمد علاء.

وقد أعلن محمد رمضان منذ فترة قصيرة أنه سيخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل جديد وسيجسد من خلاله قصة حياة الامبراطور الراحل أحمد زكي.

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