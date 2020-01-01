بايرن ميونخ يرفض التفريط في نجمه لمانشستر سيتي

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:43 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
عبد القادر عرابي


قالت تقارير صحفية ألمانية اليوم، أن نادي بايرن ميونخ الألماني رفض التفريط في خدمات نجمه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

وتعاون الفريقان منذ عدة أيام في انتقال الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي للنادي البافاري، مقابل 49 بالإضافة لمبلغ 11 مليون متغيرات.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر سيتي أراد الحصول على خدمات الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، نجم نادي بايرن ميونخ.

وأضافت الشبكة، أن النادي البافاري رفض بشدة فكرة التخلي عن كومان، على الرغم من ضم ساني.

ويعتمد بايرن ميونخ على النجمين كومان وسيرجي جنابري بشكل أساسي في مركز الجناح، وسينضم لهما ساني بنهاية الموسم.

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