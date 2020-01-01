لويس جارسيا: مشكلة برشلونة في عقلية اللاعب وليس المدرب

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:34 ص
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي


يعيش نادي برشلونة الإسباني فترة من عدم الاستقرار وتذبذب النتائج في الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، إذ يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 76 نقطة.


وأكد لويس جارسيا لاعب ليفربول واتليتكو مدريد السابق، أن برشلونة مشكلته تكمن في عقلية اللاعب وفلسفته.

وقال في تصريحات تليفزيونية، "بالتأكيد ليس بشخصيات المدربين ولكن فلسفة اللاعب هي الفيصل".

 وتابع، "تدريب برشلونة ليس بالسهولة، ربما لا يعلم سيتين هذه الفلسفة، على عكس جوارديولا الذي تأقلم مع هذه الفلسفة".

وكان حقق برشلونة الفوز أمام إسبانيول مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الليجا، بهدف دون رد.

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