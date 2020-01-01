"في زمن كورونا".. الموت يفجع 4 فنانون

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سيطر الحزن على بعض الفنانين لمشاهدة الساحة الفنية في هذه الفترة فقدان لأقاربهم وأعز ما لديهم منهم الذي فارق عالمنا بعد صراعه لمدة طويلة مع المرض، ومنهم من توفاه الله دون معاناة.



ويرصد "الفجر الفني" ، بعض الفنانون الذين قد أفجعهم الموت.



أوس أوس



رحل الطفل الرضيع علي، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"اوس اوس" يوم الاثنين الموافق 22 يونيو عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.



حمادة هلال



رحلت عن عالمنا والدة الفنان حمادة هلال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشهدت حالتها الصحية تدهورًا كبيرًا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى فى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، وشيع حمادة هلال جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة.



مصطفى قمر



نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه على "إنستجرام" معلنا عن وفاة نجل عمه اليوم الاربعاء الموافق 8 يوليو قائلاً: " "توفي الى رحمة الله ابن عمي سامح قمر ربنا يرحمه برحمته كنت بحبه جدًا كان زي أخويا بالظبط وكان سند لينا الطيبة والجدعنة والرجولة، ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها " انا لله وانا اليه راجعون" ادعوله بالرحمة".



محمد علاء



أعلن الفنان محمد علاء عن وفاة والدته أثناء خضوعها لعملية جراحية بالقلب، يوم الاربعاء الموافق 7 يوليو عبر "فيسبوك" قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال على الهاتف".