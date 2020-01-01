ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا









أشارت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.









ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.













وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الصفقة قد تتم هذا الصيف، عن طريق إدراج خاميس رودريجيز في الصفقة، والذي يحظى اهتمام كبير من قبل مانشستر يونايتد.







