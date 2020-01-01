ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع اليونايتد لضم بوجبا

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:14 ص
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.


ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الصفقة قد تتم هذا الصيف، عن طريق إدراج خاميس رودريجيز في الصفقة، والذي يحظى اهتمام كبير من قبل مانشستر يونايتد.


وتابعت الصحيفة، أن خاميس رودريجيز كان على رأس مطالب زيدان خلال عودته في الولاية الثانية، لكن بيريز لايستطيع التعاقد مع بوجبا بسبب راتبه الكبير والذي يصل إلى 17 مليون يورو.

أخبار تهمك

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»