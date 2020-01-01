تفاصيل عقد سعد سمير مع الأهلي





أعلن الأهلي عن تجديد عقد نجم دفاع الفريق سعد الدين سمير لمدة 3 مواسم مقبلة. وكشفت أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عن نبأ التجديد بالتزامن مع تجديد حارس مرمى الفريق محمد الشناوي لمدة 5 مواسم.





وخاض سعد سمير البالغ من العمر 31 عامًا مع الأهلي حتى الآن 125 مباراة في الدوري المصري وعانى سعد سمير مؤخرًا من إصابة في الركبة ثم إصابة في وتر أكيليس أبعدته عن المشاركة مع الأهلي لشهور طويلة.









وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية:"تجديد عقد الثنائي يأتي ضمن خطة متكاملة من أجل الحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة كرة القدم".









وأضاف:"التجديد لم يستغرق وقتا وكان هناك استجابة سريعة وتقدير لرغبة النادي".









وتابع:"سعد سمير ضرب المثل والقدوة في الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدا في قائمة الفريق لظروف الإصابة التي لحقت به ولكن موقفه كان إيجابياً للغاية ولم يلوح بأي شيء سلبي".









واختتم توفيق تصريحاته قائلا:"كان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونا لأقصى درجة ممكنة والاتفاق على بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة ورحب بالعرض المقدم مع النادي دون شروط".



