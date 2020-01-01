تفاصيل عقد سعد سمير مع الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:55 ص
سعد سمير
سعد سمير
ريهام عبدالمحسن

أعلن الأهلي عن تجديد عقد نجم دفاع الفريق سعد الدين سمير لمدة 3 مواسم مقبلة. وكشفت أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عن نبأ التجديد بالتزامن مع تجديد حارس مرمى الفريق محمد الشناوي لمدة 5 مواسم. 

وخاض سعد سمير البالغ من العمر 31 عامًا مع الأهلي حتى الآن 125 مباراة في الدوري المصري وعانى سعد سمير مؤخرًا من إصابة في الركبة ثم إصابة في وتر أكيليس أبعدته عن المشاركة مع الأهلي لشهور طويلة.


وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية:"تجديد عقد الثنائي يأتي ضمن خطة متكاملة من أجل الحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة كرة القدم".


وأضاف:"التجديد لم يستغرق وقتا وكان هناك استجابة سريعة وتقدير لرغبة النادي".


وتابع:"سعد سمير ضرب المثل والقدوة في الإخلاص للنادي خاصة أنه لم يكن مقيدا في قائمة الفريق لظروف الإصابة التي لحقت به ولكن موقفه كان إيجابياً للغاية ولم يلوح بأي شيء سلبي".


واختتم توفيق تصريحاته قائلا:"كان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونا لأقصى درجة ممكنة والاتفاق على بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة ورحب بالعرض المقدم مع النادي دون شروط".

أخبار تهمك

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ حوالي 5 ساعات

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

12:18 ص

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»